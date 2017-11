Famiglia rom saccheggia autolavaggio sulla Napoleonica

GONARS – Mentre il padre forzava le colonnine self service dell’autolavaggio, la madre ‘coccolava’ il figlioletto di 2 anni. Uno schema ripetuto in più occasioni, che ha visto protagonista una famiglia di rom. Grazie a questi raid, messi a segno tra luglio e agosto in un’area di servizio sulla Napoleonica, a Gonars, è riuscita ad arraffare 500 euro in spiccioli provocando un danno di circa mille euro.

La coppia, 27 anni lui, 28 lei, proveniente dalla zona collinare di Udine, è stata denunciata per furto aggravato in concorso. Per la loro individuazione sono stati fondamentali i fotogrammi delle telecamere di sorveglianza dell’autolavaggio. I due rom infatti agivano a volto scoperto.

I furti avvenivano nel giorno di chiusura dell’area di servizio, solitamente la domenica. Venivano rubati gli spiccioli della colonnina self service ma anche i prodotti per la pulizia dell’auto. Dopo la denuncia presentata dal gestore dell’area di servizio, le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Palmanova.