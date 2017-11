Addio alla 'signora della danza': è morta Paola Ceron Galliussi

UDINE – Era considerata la ‘signora della danza’ in città, che in decenni di attività ha avuto il merito di trasmettere la sua passione a migliaia di piccoli e grandi ballerini. Paola Ceron Galliussi è morta venerdì a 77 anni, sopraffatta da una malattia incurabile.

Una vita dedicata alla danza fin da giovanissima quella della maestra Paola, che nel 1964 fonda la scuola di danza Ceron, che ancora oggi, grazie alla figlia Elisabetta, è punto di riferimento in città per gli aspiranti ballerini.

Il sindaco di Udine, Furio Honsell, ha voluto esprimere il cordoglio a nome della città e suo personale «per la scomparsa di Paola Galliussi Ceron, una personalità di spicco nel panorama artistico e culturale cittadino e nazionale, alla quale si deve molto nel campo della promozione della danza. Il suo amore per quest’arte – ha aggiunto Honsell – , ha saputo coniugare la passione, la professionalità e la competenza con l’impegno civile, attraverso tante iniziative di solidarietà promosse insieme con suo marito, tra cui il Gala internazionale di danza a sostegno della Croce Rossa Italiana».

I suoi funerali saranno celebrati martedì 7 novembre, alle 14, al Tempio Ossario, in piazzale XXVI Luglio.