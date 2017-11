Sfida tra Tavagnacco e Res Roma per la 4^ giornata di Serie A

TAVAGNACCO - Il Tavagnacco ha voglia di tornare a vincere dopo la sconfitta patita a Brescia. L’occasione si presenterà sabato 4 novembre con la 4^ giornata della Serie A 'I Dolci Sapori' che porterà in Friuli la Res Roma (fischio d’inizio alle 14.30, arbitrerà l’incontro Johannes Tappeiner di Merano). Le gialloblu arrivano alla sfida con 6 punti in classifica, grazie a due vittorie e a una sconfitta, mentre le giallorosse sono ferme a 3 punti con una vittoria e due sconfitte. In casa Tavagnacco c’è fiducia anche per il recupero di due giocatrici importanti come Elisa Camporese e Chiara Cecotti. Ancora ai box Roberta Filippozzi, Marta Mascarello e Giulia Cotrer (oltre alle infortunate di lungo corso Maria Zuliani, Nicole Peressotti, Veronica Benedetti). Assente per squalifica il capitano Paola Brumana.

«La squadra si è allenata bene ed è pronta a scendere in campo – ha assicurato mister Amedeo Cassia–. Dopo la sconfitta contro il Brescia abbiamo parlato e alle ragazze ho chiesto una maggiore attenzione. Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra con potenzialità notevoli, che negli ultimi anni ha sempre fatto bene in serie A. Per questo dovremo disputare un’ottima partita per riuscire a portare a casa i 3 punti. Sono fiducioso che le ragazze daranno tutto sul campo e come ho già detto anche a loro – ha concluso Cassia – le tante assenze non possono e non devono essere un alibi». La scorsa stagione il Tavagnacco, in casa, si impose sulla Res Roma con il punteggio di 4 a 0.

Al rientro dopo aver saltato la partita di Brescia, Elisa Camporese: «La settimana è andata bene, anche se continuiamo ad avere un conto in sospeso con gli infortuni. Il gruppo è compatto e l’umore e buono, e questo sarà importante per la partita contro la Roma. Sappiamo che sarà una battaglia, le sfide con questa squadra sono sempre molto 'tirate'. A nostro favore c’è il fatto che giochiamo in casa e che quindi avremo il sostegno del nostro pubblico». Sull’inizio della stagione, Camporese ha aggiunto: «Aver conquistato 6 punti in tre gare è sicuramente un buon bottino. Ora vogliamo ricominciare a vincere già da questo sabato: per riuscirci serviranno compattezza e soprattutto tenacia».

Questi gli altri incontri della giornata di Serie A: Fiorentina Women’s-Brescia, Ravenna Women-Sassuolo, Chievo-Pink Bari, Mozzanica-Empoli Ladies, Juventus-AGSM Verona.