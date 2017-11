Il Tar 'promuove' l'elettrodotto tra Redipuglia-Udine Ovest

UDINE – Il Tar del Lazio ha confermato la bontà dell’iter per la realizzazione dell’elettrodotto Redipuglia-Udine Ovest. A questo punto i sindaci che si erano opposti all’opera sono costretti a riporre le armi e ad accettare la sentenza. «Dobbiamo ammettere la sconfitta», ha detto il primo cittadino di Palmanova, Francesco Martines. Esulta, invece, il presidente di Confindustria Udine, Matteo Tonon.

«Apprendo dell’esito della sentenza del Tar del Lazio che conferma la correttezza dell’iter amministrativo che ha consentito l’avvio dell’elettrodotto Udine Ovest- Redipuglia, con l’entrata in esercizio dello stesso nello scorso mese di settembre» dice Tonon, che esprime la soddisfazione degli industriali friulani ricordando che sono occorsi quattordici anni per giungere a questo risultato, che ha consentito la realizzazione di un’opera indispensabile per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica in Regione.

«Confindustria Udine – conclude il Presidente Matteo Tonon - oltre a partecipare all’intenso confronto che su quest’opera si è svolto con il territorio, ha ritenuto che l’obiettivo fosse quello di assicurare al territorio le necessarie opportunità di sviluppo sull’efficientamento della rete, con il potenziamento e la stabilizzazione della portata elettrica, elementi necessari al perseguimento dei propri programmi di investimento legati alla affidabilità delle forniture».