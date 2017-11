Lo strazio della famiglia Orlando: «Ogni giorno che passa è sempre più duro»

UDINE – «La lettera non è ancora arrivata e probabilmente verrà letta, con calma, quando avremo la giornata giusta per poter ricevere un’ulteriore mazzata eventuale». Sono le parole di Andrea Orlando, il papà di Chiara alla notizia che l’omicida di sua figlia, Francesco Mazzega, ha scritto una lettera alla famiglia. A raccogliere le parole di Andrea Orlando, straziato da dolore per la perdita di una figlia di 21 anni, è stata la Tgr del Fvg.

Ogni giorno è sempre più difficile andare avanti

Perdonare Mazzega per quanto fatto? Ogni giorno diventa sempre più difficile. Ecco cosa ha aggiunto il papà di Nadia, uccisa la sera del 31 luglio scorso. «E’ da valutare, se è scritta da una persona pentita veramente. Però dopo oltre tre mesi diventa sempre più dura. Se ci fosse prima un tentativo…bastava uno scusate».

Il padre attende giustizia

Andrea Orlando fatica a trattenere le lacrime, ma non riesce a nascondere il dolore atroce che gli sta spezzando l’esistenza. «Io mi aspetto che la giustizia faccia la sua parte. Questi tre mesi sono ogni giorno più duri: le giornate sono infinite. Ci si sveglia piangendo, il più delle volte, e si va a dormire piangendo. L’unico conforto, è la vicinanza di tanta gente amica».