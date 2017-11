Allerta meteo per domenica pomeriggio e sera

FVG – La Protezione Civile Fvg ha lanciato un’allerta meteo per la giornata di domenica 5 novembre. Nello specifico, dopo le prime piogge cadute tra sabato e domenica mattina, a preoccupare è il fronte in arrivo dalle prime ore del pomeriggio e in serata.

Per la Protezione Civile Fvg sono attese piogge intense, molto intense su Alpi e Prealpi Carniche, con probabili temporali. Sulla costa piogge decisamente più attenuate, specie a Trieste. Sulla costa soffierà Scirocco da sostenuto a forte, specie in serata, con probabili mareggiate sulle coste esposte, congiunte al fenomeno dell'acqua alta. Vento da sud sostenuto anche in quota (raffiche sui 70 km orari). In montagna potrebbe arrivare la neve, inizialmente fino a 1.600-1.800 metri circa.

La situazione potrebbe comportare situazioni di crisi nelle rete idrografica minore e di drenaggio urbano, innalzamento dei corsi d’acqua di pianura nei bacini del Livenza e del Tagliamento, fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse al vento. Possibili mareggiate e acqua alta sulla costa nella serata di domenica.