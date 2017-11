Regione in cifre: per Serracchiani «statistiche lusinghiere per Fvg»

FVG - «È un'istantanea lusinghiera quella che esce dal rapporto statistico Regione in cifre 2017. Si fatica a trovare segni meno: la crescita di Pil, export, traffici autostradali e portuali, agricoltura e turismo e la diminuzione della disoccupazione fanno il paio con l'incremento della fruizione culturale (libri e intrattenimento) e sportiva e con un elevatissimo indice di soddisfazione per la propria salute e per i servizi, a partire dai treni locali e dai bus». Lo ha affermato la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, commentando la pubblicazione odierna della 47. edizione dell'annuario statistico regionale.

Regione in Cifre 2017 si articola in 22 capitoli e 300 elaborazioni tra tavole, rappresentazioni grafiche e cartine e descrive puntualmente i diversi aspetti del vivere e del fare economica in Friuli Venezia Giulia: il territorio, l'ambiente, le infrastrutture, i settori produttivi e il lavoro, la pubblica amministrazione, la società, la popolazione e il raffronto con i territori confinanti. Oltre che nella tradizionale versione cartacea, il dossier è liberamente disponibile anche nella versione web, scaricando il pdf interamente navigabile e ogni singola tavola sul sito www.regione.fvg.it/statistica e, da quest'anno, anche sui social della Regione (Facebook, Instagram e Twitter).

«Conforta - ha osservato Serracchiani - che i numeri delle rilevazioni mostrino tante sequenze positive e miglioramenti nelle stesse eccellenze già riconosciute di questa regione. Per una comunità così ricca di operosità e di talenti, le elaborazioni statistiche costituiscono una lente utilissima per individuare criticità potenziali e rivalutare le risorse sociali ed economiche esistenti per poter così alzare l'asticella dei parametri su cui apprezziamo il nostro benessere». «Un grazie - ha concluso la presidente - va alle risorse umane dell'amministrazione regionale che hanno curato questa pubblicazione preziosa per chiunque viva o sia interessato a conoscere il Friuli Venezia Giulia».