Zilli (Ln): «Scongiurare il trasferimento della Polstrada da Udine a Palmanova»

UDINE - «Il territorio di Udine rischia di rimanere incontrollato: ecco cosa succederà se la Polstrada di Udine verrà trasferita a Palmanova». Barbara Zilli, consigliera regionale della Lega Nord, denuncia la situazione precaria che sta vivendo il distaccamento della Polstrada di Udine in un'interrogazione presentata alla Giunta. «La sede della Polizia stradale di viale Venezia è stata dichiarata inagibile dai Vigili del Fuoco già nel 2016 - commenta Zilli - ed è assolutamente inadeguata sia in termini si spazio sia in termini di sistemi tecnologici, con la presenza di barriere architettoniche e minimi standard di sicurezza».

«Stiamo parlando di una struttura che conta 37 tra operatori e impiegati, con una media di tre pattuglie al giorno impegnate in servizio sul territorio. Finora nessuno si è concretamente speso per trovare una sede alternativa: se l'amministrazione, comunale o regionale, non troverà in tempi brevissimi una soluzione, il rischio concreto è che la stessa sede chiuda e che il personale venga interamente trasferito a Palmanova. La storia si ripete: dopo la chiusura di Tolmezzo - commenta Zilli - ora anche Udine corre questo rischio: una defezione che porterebbe un impoverimento alla città in termini di sicurezza, aumentando di certo un degrado già presente e in crescita a Udine».

«Al di là del controllo delle arterie stradali - dice Zilli - il ruolo della Polstrada è fondamentale per il territorio: Udine non è certo un'isola felice, considerate anche le presenze di richiedenti asilo alla Cavarzerani e alla Friuli che non fanno dormire sonni tranquilli ai cittadini. Con il trasferimento a Palmanova la funzione della Polstrada non sarebbe più a beneficio del territorio, ma a solo beneficio dell'autostrada. E' dovere di un'amministrazione comunale, prima di tutto, ma anche regionale, risolvere il problema - conclude Zilli - trovando la sede più idonea e cercando di mantenere la Polstrada come punto di riferimento per i cittadini e per la sicurezza della città».