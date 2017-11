Lazio - Udinese, vince il maltempo: partita rinviata a data da destinarsi

UDINE - Diluvio su Roma e Lazio-Udinese è rinviata a data da destinarsi per impraticabilità del campo. Un improvviso temporale si è abbattuto sulla capitale poco prima dell'inizio della gara. L'arbitro Banti, a cinque minuti dal fischio d'inizio, è sceso in campo accompagnato dai due capitani per verificare le condizioni del terreno di gioco. Dopo aver fatto rimbalzare il pallone in diverse zone del campo, l'arbitro ha voluto confrontarsi con entrambe le squadre per prendere una decisione definitiva. Quaranta minuti dopo, un nuovo sopralluogo e la decisione: la gara non si giocherà oggi. Lazio e Udinese sapranno nei prossimi giorni la data ufficiale in cui si recupererà il match della 12º giornata.