Renzi e il treno dem in arrivo in Friuli Venezia Giulia

FVG – ‘Destinazione Italia’, il viaggio in treno di Matteo Renzi lungo la Penisola, sta per arrivare in Friuli Venezia Giulia. Il convoglio del Pd dovrebbe raggiungere Trieste già la sera di martedì 7 novembre. L’incontro con la gente, però avverrà il girono successivo, mercoledì 8 poco prima delle 13.

Da qui il treno partirà alla volta di Redipuglia (la sosta è prevista attorno alle 13.30) e di Udine dove, alle 15.30, proprio in stazione, Renzi dovrebbe incontrare il pubblico. E' facile immagine che al suo seguito ci sarà la segretaria dem del Fvg, Antonella Grim, per alcune tappe sicuramente la presidente della Regione Debora Serracchiani, il ‘padre’ della nuova legge elettorale Ettore Rosato, e il candidato sindaco per il capoluogo friulano Enzo Martines.

Dopo la tappa a Udine, il convoglio dem ripartirà alla volta di Casarsa della Delizia. Per ora questo è quello che trapela sul programma della giornata, ma è probabile che qualcosa possa cambiare. Vedremo se la gente del Fvg accoglierà l’ex premier Renzi con gli applausi o con i fischi…