La Gsa batte Ferrara e infila la quarta vittoria consecutiva

UDINE - La Gsa Udine rulla la Bondi Ferrara per 89 a 64 e conquista la quarta vittoria consecutiva in un Carnera gremito (3.388 spettatori) e ricco di entusiasmo. Un match durato fino a metà terzo quarto quando Ferrara, ancora priva della guardia Rush, ha lasciato la presa sulla partita sotto i colpi di un preciso Veideman (4/7 da tre) e di un Diop alla sua migliore uscita in maglia bianconera (21 punti, 4 rimbalzi, 3 assist e tantissima energia in campo). E dire che Udine non ha potuto fare scendere in campo né il centro Pellegrino né l’ala Ferrari, rimasti seduti in panchina a causa degli infortuni rimediati a Brescia. Il marchio di fabbrica di Lardo, la difesa, si è fatta sentire, eccome, come dimostrano i soli 64 punti subiti, ma la spinta in più la si è avuta con una migliore circolazione di palla (27 assist dei bianconeri, con 10, alcuni «al bacio», di Veideman) e con il gioco in velocità che esalta giocatori come Dykes.

E’ stata proprio la guardia americana della Gsa l’autore dei primi 7 punti dei bianconeri (7-3), ben supportato da Mortellaro, solido ed efficace sotto i tabelloni. A parte una brevissima puntata in avanti di Ferrara alla fine della prima frazione (20-21) che colpisce da tre punti con Cortese e Venuto, tutto il resto della partita vede Udine avanti, tallonata da Ferrara che ha un Hall monumentale e presente in ogni zona del campo (lo scout alla fine parla di 24 punti e 18 rimbalzi). La svolta avviene nella terza frazione, quando Veideman, fino a quel momento abbastanza anonimo, sul 53 a 47, dopo un time-out chiamato da Lardo, tira fuori dal cilindro due triple, seguito a breve distanza da Dykes che segna proprio allo scadere. Il punteggio di fine terzo quarto 64-49 è fedele specchio di una Gsa che ormai è scappata. L’ultimo quarto è quasi di 'garbage time', troppa la differenza in campo, se non fosse per alcune perle di Veideman e di Diop. Quest’ultimo, con uno schiaccione partendo da palleggio sul lato destro dell’area, andrà sicuramente nella top-ten delle migliori azioni della giornata: poco, ma sicuro.

GSA UDINE – BONDI FERRARA 89-64 (25-21, 43-35, 64-49).

GSA UDINE: Dykes 20, Mortellaro 14, Veideman 19, Ohenhen, Raspino 4, Nobile, Pinton 8, Ferrari n.e., Chiti, Pellegrino n.e., Benevelli 3, Diop 21. All. Lardo.

BONDI FERRARA: Mancini, Rush n.e., Drigo n.e., Hall 24, Fantoni 7, Carella n.e., Molinaro 4, Cortese 18, Venuto 3, Panni 3, Moreno 5. All. Martelossi.