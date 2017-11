Resta schiacciata tra l'auto e un muretto: ferita 47enne

UDINE – E’ rimasta incastrata tra la propria auto e un muretto di recinzione. Il fatto è accaduto domenica mattina in via Latisana, poco dopo le 9. Una donna di 47 anni, residente a Udine, è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del 118, che l’hanno trasportata all’Ospedale di Udine.

Da quanto riferito dagli agenti della Polizia Locale dell’Uti Friuli Centrale, sul posto per i rilievi, la donna, che si trovava all’altezza del civico numero 3 di via Latisana, nel ripartire dalla sosta con la portiera lato guida semiaperta e con una parte del corpo all’interno dell’abitacolo e l’altra all’esterno, all'atto di mettere in moto a marcia inserita, rimaneva incastrata tra la sagoma del veicolo, una Volkswagen Up, che si era spostato per un breve tratto, e il muretto di recinzione di un’ abitazione privata.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco con una squadra per aiutare la 47enne a liberarsi.