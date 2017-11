Coldiretti: la Giornata del Ringraziamento 2017 si terrà ad Aquileia

AQUILEIA - La Conferenza episcopale ha scelto il Friuli Venezia Giulia per celebrare la 67esima Giornata nazionale del Ringraziamento, in programma il 12 novembre ad Aquileia. Evento di origini antiche, ricorda don Paolo Bonetti, consigliere ecclesiastico nazionale Coldiretti, è stato riscoperto dall’associazione a partire dal 1951 e proposto a tutte le province italiane. Dal 1974 è stato pure inserito nel calendario liturgico nazionale.

Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, assieme alla Cei, organizza l’appuntamento 2017 (il tema quest’anno è 'La terra ospitale') che culminerà con la Santa Messa delle 11 in Basilica, trasmessa in diretta su Rai 1 alla presenza dei vertici nazionali, il presidente Roberto Moncalvo e tutta la giunta, e regionali, compresi i rappresentanti di Giovani, Donne e Pensionati Coldiretti. È attesa anche la presidente della Regione Debora Serracchiani. A presiedere la cerimonia sarà l’arcivescovo di Gorizia, monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli.

Il programma della gironata di festa

La domenica inizierà però già alle 9.30 con le attività comuni di diverse associazioni. Dopo la benedizione, alle 12, degli agricoltori e delle macchine agricole, la Giornata proseguirà nel villaggio allestito dall’organizzazione: 7 casette di legno comporranno il percorso del territorio (Dolomiti Magredi, Campagna pordenonese, Carnia e Tarvisiano, Collina e pianura friulana, Carso, Mare e laguna, Collio goriziano e isontino), mentre all’interno di una tensostruttura con cucina sarà possibile degustare i prodotti all’insegna della biodiversità del territorio. «Come ogni anno – sottolinea il presidente di Coldiretti Fvg Dario Ermacora – per la comunità agricola la Giornata del Ringraziamento, oltre a rappresentare un momento tradizionale, contribuirà a valorizzare anche il ruolo sociale e di presidio del territorio che l’agricoltura svolge. Siamo orgogliosi che la Cei abbia indicato il Fvg come sede dell’evento».

Il sabato previsto un convegno

Sabato 11 novembre è inoltre in programma un convegno sulle esperienze di sviluppo della mobilità nel teatro Pasolini di Cervignano. Relatori, dopo i saluti di Monsignor Redaelli, del sindaco Gianluigi Savino e della presidente Serracchiani, il direttore dell’Ufficio Cei per i problemi sociali e il lavoro Fabiano Longoni e i docenti Simone Vieri de La Sapienza di Roma e Magda Antonioli della Bocconi di Milano. Seguiranno un rinfresco nel ristorante Ai Patriarchi e un pellegrinaggio con liturgia della Parola di don Bonetti.