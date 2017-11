Pioggia, vento e neve sul Fvg: 60 interventi dei Vigili del Fuoco

UDINE – Il marcato fronte freddo atlantico che sta interessando la regione, ha portato alla caduta di 250 mm di pioggia sulle Prealpi Carniche occidentali e vento forte da Sud-Est, Scirocco, con raffiche intorno a 70 km orari sulla costa nella notte. La perturbazione si sta ora spostando velocemente verso Est e le precipitazioni intense stanno interessando i settori orientali della regione, anche con dei temporali, ma saranno in genere di breve durata. In montagna è tornata la neve, anche a fondovalle, con Carnia e Valcanale imbiancate. Nevischio sull’autostrada A23 tra Ugovizza e il confine di Stato.

Evoluzione

Nelle prossime ore il fronte lascerà gradualmente la regione e nel corso della mattinata le precipitazioni più intense si esauriranno, soffierà Bora sostenuta, specie sulla costa, con raffiche previste in serata attorno a 100 km orari. In giornata le piogge avranno carattere sparso e saranno in genere di moderata intensità.

Volontari al lavoro

Nella notte tra domenica e lunedì sono stati operativi 50 volontari sul territorio per acqua alta, caduta alberi a Polcenigo, allagamenti di sottopassaggi stradali a Pozzuolo e Sacile, allagamenti di scantinati e garage nei comuni di Artegna, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Cordenons, Fontanafredda, Pordenone, Sacile, Zoppola. A Sacile una persona è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco nella prima mattinata dopo essere rimasta prigioniera all'interno della sua automobile in un sottopasso allagato in via Giuseppe di Vittorio. Problemi anche a Cordovado, dove si è spezzato un cavo della corrente elettrica, e a San Vito, dove un’abitazione è stata scoperchiata.