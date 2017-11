Altro furto con 'spaccata' al centro commerciale ‘Le rogge’

CERVIGNANO – A pochi giorni dall’ultimo episodio, avvenuto venerdì, ancora un furto con spaccata a Cervignano. Nel mirino dei malviventi è finito sempre il centro commerciale ‘Le rogge’ di via Dardi.

Questa volta però, il furto non è avvenuto al Brico ma al negozio ‘Sirene blu’. I ladri hanno agito nella notte tra domenica e lunedì, utilizzando un’auto come ariete. Dopo aver mandato in frantumi la vetrina, hanno arraffato profumi e prodotti cosmetici. Ancora da quantificare valore del bottino. I danni, comunque, sono ingenti.

Il furto è stato messo a segno verso le 22.30. Sul posto gli agenti dell’Italpol e i carabinieri di Cervignano, che stanno visionando i filmati delle telecamere della zona alla ricerca di elementi utili.