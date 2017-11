Cler Bosco è Miss Excellence 2017

RIVIGNANO - Il pubblico numeroso della storica Fiera dei Santi di Rivignano ha accolto con grandi applausi tutte le ragazze giunte dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto per Miss Excellence. Ad aprire la sfilata è stata la madrina Chiara Davanzo Miss 2016, 18 anni di Udine che grazie a questo titolo ha partecipato anche alla Finale Nazionale di Miss Mondo arrivando tra le prime 15 finaliste nazionali.

La sfilata

Delle acconciature e del make-up delle ragazze si sono occupati i migliori allievi della Nujè Academy. Le ragazze hanno sfilato in costume davanti alla giuria e successivamente con i gioielli di Moreno Barachino, gli abiti di Collavini Mode, Urban Sport e le creazioni di Only4you.

La fascia

Il titolo di Miss Excellence 2017 è stato vinto dalla triestina Cler Bosco, 19 anni, con la grandissima passione per la danza. Una passione che persegue con impegno e dedizione: studia infatti all'accademia di Roma, e il suo più grande sogno è diventare una famosa ballerina. Con questo titolo Cler diventerà il nuovo volto dell'Agenzia Mecforyou e parteciperà alla finale di Miss del Garda, il 12 e 13 gennaio, al Parco Termale di Colà.

Le altre Miss

Il titolo di Miss Fiera dei Santi e il pass per la finale di Miss Nujè sono stati vinti da Mihaela 17 anni di Tolmezzo, mentre il titolo di Smile Girl è andato a Marianna 17 anni di Sernaglia Della Battaglia, Miss Fashion Girl è stato vinto da Sara 23 anni di Fontanafredda, Miss Mecforyou invece è andato a Giada 19 anni di Ronchis, Giulia 18 anni di Cordenons è Miss Sport Girl. Serena 18 anni di Rivarotta ha vinto il Pass per presentare alla trasmissione Poltronissima su Telefriuli. Per la finale della Miss Radio a Pezzi si è qualificata Sara 24 anni di Mortegliano.