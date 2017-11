Salvini e Santanchè 'scaldano' il centrodestra Fvg

UDINE – Le elezioni regionali in Sicilia, a scrutinio ancora in corso, danno la conferma del fatto che il centrodestra, se unito, può dare del filo da torcere al Movimento 5 Stelle, unico vero ‘avversario’ vista la debacle del Pd. Ecco perché anche in Fvg, in vista delle elezioni della primavera 2018, si stanno scaldando le polveri per definire alleanze e candidature. E proprio negli ultimi giorni, nel centrodestra, è tornata alta la tensione, a causa delle dichiarazioni di alcuni esponenti nazionali di Ln e Fi, che tentano di mettere la propria bandierina sul Friuli Venezia Giulia.

A innescare la bagarre è stato Matteo Salvini, leader del Carroccio, che ribadendo la necessità di presentare un centrodestra unito come avvenuto in Sicilia, ha lanciato ancora una volta la candidatura di Massimiliano Fedriga in Friuli Venezia Giulia. «Chiusa la partita in Sicilia, arrivano le altre e dobbiamo intenderci. Essere d'accordo sul fatto che il governatore del Friuli Venezia Giulia sarà Massimiliano Fedriga». Un nome, quello del capogruppo alla Camera del Carroccio, che in caso di vittoria potrebbe rafforzare quell’asse padano del Nord insieme a Veneto e Lombardia. E su Fedriga ha espresso parole di apprezzamento Daniela Santanché, deputata di Fi: «Fi, Lega e Fdi hanno il dovere di essere uniti e concordare una comune strategia da qui alle elezioni politiche alle quali, se ci faranno votare, mancano ormai solo pochi mesi. Concordo con Salvini - dichiara Santanché - quando afferma che è necessario concordare candidature unitarie anche per le prossime sfide amministrative: penso in particolare al Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo l'importante occasione di mandare a casa il Pd di Debora Serracchiani».

Nessun accenno al candidato in pectore di Forza Italia da parte di Santanchè, Riccardo Riccardi. Apriti cielo. Pochi minuti ed ecco la risposta ‘piccata’ della deputata e coordinatrice regionale Sandra Savino. «Tutti d’accordo sul fatto che il centrodestra debba essere unito. Così come deve essere chiaro che il candidato di Fi per le prossime Regionali è Riccardi». Una presa di posizione che fa venire a galla la voglia di Forza Italia di schierare un proprio candidato alle regionali, soprattutto in una fase storica in cui il centrodestra pare essere vincente. Anche se il nome di Riccardi non riesce a convincere tutti gli alleati. Alla fine l’accordo nel centrodestra si troverà, a costo di far intervenire direttamente Salvini e Berlusconi. Senza tralasciare il nome di Renzo Tondo, destinato al Senato ma sempre pronto a saltare sul treno della candidatura in Regione in caso di mancato accordo tra i partiti più grandi.