Nati per leggere: al via la 13^ edizione di ‘Tantilibri’

UDINE - ‘Tantilibri’ battezza la sua tredicesima edizione e arriva nelle biblioteche di quartiere: è questa infatti la novità 2017 della rassegna organizzata dalla Sezione Ragazzi della biblioteca Joppi in collaborazione con il Coordinamento pedagogico del Comune di Udine, che si aprirà il 6 novembre 2017 alle 17 alla Sezione Ragazzi e proseguirà fino al 24 aprile 2018. L’appuntamento di Tantilibri si inserisce in ’Nati per leggere’ è un progetto di lettura per i bambini dal primo anno di vita, che vede la collaborazione tra l’Associazione Italiana Biblioteche, l’Associazione Culturale Pediatri e il Centro Salute del Bambino. Quest'anno si amplierà anche alle biblioteche di quartiere Rizzi San Domenico, Laipacco-San Gottardo e Udine Sud.

A chi è rivolto

Tanti libri è dedicato ai bimbi tra i 18 e i 36 mesi e ai loro genitori, per scoprire insieme i primi libri, con la collaborazione dei Servizi Prima Infanzia e l’intervento delle educatrici dei Nidi privati e comunali. Quest’anno saranno coinvolte le educatrici dei Nidi che hanno aderito all’iniziativa (Casa dolce casa, C’era una volta, Coccolâr, Cattarossi, Dire, Fare, Giocare, Fantasia dei bimbi, Ghirigoro, Girotondo, Happy family, Immacolata, La casetta di Pepita, Monsignor Cattarossi, Rosa e Azzurro, Sacheburache e The International Udine School), affiancate dai volontari Nati per Leggere del Club Tileggounastoria. I piccolissimi, accompagnati da mamme, papà, nonni, zii avranno a disposizione spazi ricchi di stimoli, per socializzare e approcciarsi ai primi libri e alle storie più semplici e adatte alla loro età. L’impostazione sarà prevalentemente di lettura condivisa insieme ai genitori, in modo tale da trasmettere la buona pratica della lettura in famiglia.

Ogni settimana

L'appuntamento con Tantilibri ha cadenza settimanale, ogni primo lunedì del mese In Sezione Ragazzi, mentre nelle biblioteche di quartiere si svolge ogni martedì, alternando gli incontri tra le Biblioteche di quartiere Rizzi San Domenico di Via Martignacco, Laipacco-San Gottardo di Viale Forze Armate e Udine Sud di Via Pradamano (consultare il calendario visibile sul sito internet della Sezione Ragazzi o reperibile nelle sedi delle biblioteche). L'orario è sempre dalle 17 alle 18. L’attività è gratuita ma solo su prenotazione, telefonando alle sedi dove si svolge Tantilibri, per un numero massimo di 12 bambini iscritti (Sezione Ragazzi telefono 0432-1272585, biblioteca di quartiere Rizzi San Domenico telefono 0432-1274241, biblioteca di quartiere Laipacco-San Gottardo telefono 0432-581945, e biblioteca di quartiere Udine Sud telefono 0432-1274441).

Per informazioni sulle attività della Sezione Ragazzi tel. 0432 1272585 – sito Internet: http://www.sbhu.it/udine-sezione-ragazzi/