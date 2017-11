Che tempo farà martedì 7 novembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Nella notte fra domenica 5 e lunedì 6 novembre è passato anche sulla regione Fvg un marcato fronte freddo atlantico. Inoltre la formazione di una depressione sul Mediterraneo centrale ha favorito l'afflusso in quota di correnti meridionali a tratti umide, da est-nordest nei bassi strati.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 7 novembre avremo cielo in prevalenza coperto con piogge sparse intermittenti in genere moderate, nevicate in montagna oltre i 1000-1200 metri circa, probabilmente fino a fondovalle nel Tarvisiano. Soffierà Bora, forte sulla costa, soprattutto nella notte ed al mattino, poi più moderata.