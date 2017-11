Polis: nuovo bando per la promozione della partecipazione giovanile

UDINE - È rivolto a giovani udinesi entro i 35 anni e alle associazioni giovanili del territorio provinciale di Udine l'avviso pubblico Polis per la concessione di contributi ad hoc per la realizzazione di specifiche iniziative per la promozione della partecipazione giovanile approvato dall'amministrazione comunale. «Sostenere i progetti giovanili è un'azione fortemente voluto dall'amministrazione comunale – spiega l'assessore all'Educazione, Sport e Stili di Vita, Raffaella Basana -. L'intento, come sempre, è quello di valorizzazione lo spirito di iniziativa delle delle giovani generazioni, sempre più protagoniste e non solo fruitrici di servizi calati dall'alto».

Obiettivo

Con l’avviso Polis l’amministrazione vuole incoraggiare le capacità dei giovani, singolarmente o in gruppo, di progettare autonomamente interventi, servizi ed eventi di utilità sociale per il contesto, il quartiere, la comunità per il quale sono pensati, stimolando la partecipazione costruttiva alla vita socio-culturale della città.

Due canali di finanziamento

Il bando prevede due canali di finanziamento: quello per le iniziative finalizzate a favorire l’espressione dei giovani o iniziative a contenuto sportivo, ludico o ricreativo (che possono essere finanziate fino a 1.500 euro) e quelle di promozione di stili di vita sani, iniziative volte a favorire l’inclusione sociale nei quartieri, il miglioramento delle relazioni sociali, il contrasto all’intolleranza, il buon vicinato, la cooperazione sociale e la solidarietà e le iniziative per la diffusione del senso civico e della legalità (con finanziamento fino a 2.500 euro).

Scadenze

La scadenza stabilita per l’invio delle domande di contributo è fissata per il 20 novembre 2017, con le modalità illustrate nell’avviso pubblico scaricabile dal sito comunale. Le iniziative devono essere realizzate nel territorio comunale di Udine nel periodo compreso tra ottobre 2017 e settembre 2018.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Agenzia Giovani, telefono 0432-1272305-1272158, e-mail: agenziagiovani@comune.udine.it.