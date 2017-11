Gaspare, Roberto Ciufoli e Max Pisu in tour in Fvg con Sabbie mobili

FRIULI - Circuito Ert – Gaspare, Roberto Ciufoli e Max Pisu saranno ospiti di ben sette teatri del circuito Ert con Sabbie mobili, la nuova produzione dei goriziani Artisti Associati affidata alla regia di Alessandro Benvenuti. La lunga tournee regionale inizierà in due teatri che in campagna abbonamenti hanno fatto segnare il tutto esaurito: il Verdi di Maniago (mercoledì 8 novembre, alle 20.45) e il Benois De Cecco di Codroipo (giovedì 9 novembre, alle 20.45). I tre comici concluderanno la settimana venerdì 10 novembre al Teatro Italia di Pontebba alle 21 per poi riprendere il viaggio martedì 14 novembre al Teatro Pasolini di Casarsa (alle 20.45), spostarsi mercoledì 15 novembre all’Auditorium Moro di Cordenons (alle 21) e giovedì 16 novembre alle 20.45 al Teatro Odeon di Latisana. L’ultima tappa della tournee è prevista per venerdì 17 novembre alle 20.45 al Biagio Marin di Grado.

Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e chiamando l’Ufficio Turistico di Maniago (0427 709063), il Teatro Benois De Cecco di Codroipo (0432 908467), il Comune di Pontebba (0428 90161), la Biblioteca di Casarsa (0434 873981), il Centro Culturale Aldo Moro (0434 932725), il Cit Latisana (0431 59288) e la Biblioteca di Grado (0431 82630).