Studenti del Malignani al lavoro nelle officine Saf

UDINE - Prosegue, con soddisfazione delle parti e degli studenti del Malignani, il progetto triennale di alternanza scuola/lavoro nelle officine di Saf Autoservizi, che prevede un percorso formativo per i ragazzi dalla classe III alla V. Alla prima sessione di tirocini, avviata lo scorso maggio con 5 allievi di terza dell’indirizzo Meccanica-Meccatronica (ora passati in quarta), segue la seconda fase, iniziata lunedì 6 novembre, con tre intense settimane di tirocinio del team dell’azienda di trasporto pubblico locale friulana. Nel 2018 inizierà un nuovo percorso triennale per altri studenti che stanno frequentando la terza classe.

L’accordo quadro tra Saf e l'istituto udinese, firmato la scorsa primavera dal dirigente scolastico Andrea Carletti e dall’amministratore delegato di Saf Alberto Toneatto, prevede un’ulteriore sessione il prossimo anno. In futuro il percorso potrebbe aprirsi anche ad altre specializzazioni, come il Liceo delle Scienze Applicate, aprendo la via a nuove carriere di business management.

Un’opportunità formativa preziosa per le competenze che gli studenti potranno sviluppare, e per le conoscenze di meccanica e elettronica che acquisiranno grazie alla disponibilità di Saf che scegliendo il Malignani quale partner d’eccellenza per attivare il progetto pluriennale di tirocini, persegue un duplice obiettivo: formare professionisti nell’ambito dell’upgrade dei processi di analisi e risoluzione di problemi di diagnostica per quanto riguarda macchine di nuova generazione, quindi anche figure complesse nella manutenzione dei mezzi, e giovani specializzati nell’applicazione delle regolamentazioni e procedure inerenti il sistema integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza e Qualità del Servizio.