Confagricoltura Fvg: l’agriturismo Fvg consolida la sua crescita

FVG - «In Friuli Venezia Giulia, l’attività agrituristica segnala una crescita leggermente superiore rispetto alla media italiana. Secondo i recenti dati forniti dall’Istat, relativi al 2016, rispetto al 2015 gli agriturismi attivi in regione sono passati da 643 a 656 (+13), con un aumento del 2% (la crescita precedente segnava un +1,7%), mentre in Italia, la crescita media è del +1,9%», dice Maria Pia Bianchi, presidente regionale di Agriturist, aderente a Confagricoltura.

La maggior parte delle strutture sono collocate in pianura (348), 227 in collina e solo 81 nei territori montani. Realtà che complessivamente, dispongono di 4.360 posti letto e 25.745 posti a sedere (coperti).

Nel 2016, sono 13 le aziende che hanno cessato l’attività mentre risultano essere 26 le nuove autorizzazioni. Curioso l’andamento del genere dei conduttori regionali di queste imprese. I conduttori maschi, infatti, crescono 'solo' dello 0,7% (su una media nazionale del 2%), mentre le femmine conduttrici crescono del 5%, molto al di spora della media nazionale che si ferma all’1,6%.

«L’agriturismo, dunque, si conferma ancora una risposta imprenditoriale gradita alle aziende agricole per sostenere il loro reddito in un’ottica polifunzionale, ma anche in considerazione di un buon trend di crescita dell’ospitalità rurale. Infatti, i recenti dati statistici divulgati dalla Regione Fvg segnalano, nei primi nove mesi del 2017, una crescita turistica degli arrivi negli agriturismi pari all’11,9% e delle presenze pari all’8,2% mentre, in Italia, sono ben 11 milioni i turisti che preferiscono recarsi in agriturismo, in maggior parte (54%) accompagnati dalla famiglia», conclude Bianchi.