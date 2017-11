Polstrada: la sezione di Udine troverà posto nella storica Villa Rizzani di Pagnacco

UDINE - «La Regione - annuncia l'assessore regionale al Territorio, Mariagrazia Santoro - ha prontamente messo a disposizione alla sezione della Polizia Stradale di Udine una sede alternativa per permettere il mantenimento del presidio territoriale udinese».

«La nuova sede - spiega Santoro - è la storica Villa Rizzani, nel comune di Pagnacco, a pochissimi chilometri dalla città di Udine, che ha già recentemente ospitato uffici della Regione e dell'Università. Si tratta di un edificio strutturalmente adeguato ad accogliere il personale e a far fronte alle esigenze logistiche connesse all'adempimento delle funzioni operative. Dotata di ampi spazi, necessita di limitatissimi interventi e quindi immediatamente fruibile. Per giungere alla definizione di questa soluzione - continua l'assessore - già dall'inizio dell'anno si sono succeduti incontri con i vertici locali dell'amministrazione comunale, della Stradale e della Prefettura. Anche in questa circostanza, la Regione ha tenuto conto delle esigenze, anche di sicurezza, del territorio e ha offerto collaborazione istituzionale agli organi periferici dello Stato, scongiurando soluzioni alternative che avrebbero comportato una delocalizzazione non auspicata».

«La messa a disposizione di Villa Rizzani - evidenzia l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Francesco Peroni - rientra in un'ottica di razionale utilizzo del patrimonio della Regione che si vuole valorizzare, mantenendo l'equilibrio tra le esigenze di riorganizzazione delle sedi proprie, e l'impegno a conservare sul territorio servizi importanti per la cittadinanza».