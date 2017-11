Il gm della Gsa Udine minacciato di morte per il 17enne Diop

UDINE – Una vicenda allucinante legata al mondo del basket friulano, con il gm della Gsa Udine, Davide Micalich, che sarebbe stato minacciato di morte per un giocatore. La storia è stata raccontata dal Messaggero Veneto. Al centro della vicenda, avvenuta una settimana fa a Tavagnacco, ci sarebbe Ousmane Diop, il talentuoso giocatore senegalese (ha appena 17 anni) della Gsa.

Da quanto ricostruito dal Messaggero Veneto, ci sarebbe un accordo in essere tra la Virtus Feletto, proprietaria del cartellino del giocatore, e la Gsa Udine, in cui il ragazzo gioca in prestito. Il presidente della Virtus, Roberto Caruso, però, rivorrebbe il giocatore indietro, già per la partita disputata con gli Under20 contro Ferrara. Al rifiuto di Micalich, deciso a tutelare il ragazzo che il giorno precedente aveva giocato con la Gsa, il dirigente di Feletto perde la testa e minaccia Micalich con una pistola (che poi si scoprirà essere un giocattolo ad aria compressa). Momenti concitati in cui il gm della Gsa si vede passare tutta la vita davanti, con Caruso che avrebbe aggiunto di aver consegnato la foto di Micalich a tre persone e che quindi sarebbe già morto. Il gm della Gsa accontenta Caruso, chiama Diop, gli dà il via libera per giocare e se ne va. Sconvolto. Racconterà poi tutto alla polizia, con la Squadra Mobile che sta indagando per fare luce sull’accaduto, per l’ipotesi di reato di tentata estorsione.

Per l’avvocato che difende Caruso, la versione sarebbe diversa, con il presidente del Feletto che durante l'incontro con il gm della Gsa avrebbe ‘solo’ minacciato di usare una pistola senza realmente farlo. Sarà la Procura a stabilire chi ha ragione. Abbiamo cercato Micalich per una dichiarazione, ma in questo momento preferisce non parlare.

Una vicenda comunque paradossale, soprattutto perché legata a un giocatore di basket di appena 17 anni, che, per la cronaca, domenica sera è stato il migliore in campo per la Gsa Udine.