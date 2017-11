Gli eventi in programma martedì 7 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 7 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

'Bosch - Il giardino dei sogni', al cinema Centrale

Continuano gli appuntamenti con la grande arte: dopo Loving Vincent, arriva sullo schermo del cinema Centrale domani martedì 7 e mercoledì 8 novembre alle 15.30 e 19.30 Bosch - Il giardino dei sogni. Maggiori info, qui.

Play Strindberg

Prendete un dramma di Johan August Strindberg (Danza Macabra), lasciate che la penna di Friedrich Dürrenmatt lo trasformi in un incontro di box, mettete sul ring Maria Paiato, Franco Castellano e Maurizio Donadoni, diretti da Franco Però, e otterrete Play Strindberg. Lo spettacolo - prodotto da Teatro Stabile del Fvg, Artisti Riuniti e Mittelfest 2016 - sarà ospite del circuito ERT per due repliche: martedì 7 novembre alle 20.45 aprirà la stagione teatrale del Lavaroni di Artegna, mentre alla stessa ora di martedì 14 novembre sarà al Teatro Candoni di Tolmezzo, ospite della Stagione di Prosa della Carnia. Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e chiamando gli Amici del Teatro di Artegna (0432-977105) e l’Ufficio Cultura di Tolmezzo (0433-487961).

Lunazzi

Dall’acqua alla luce - FotografieArticoliCartoni’, si chiama così l’omaggio a Luciano Lunazzi ideato dagli amici di San Pio X e organizzato assieme alla parrocchia e all'associazione ‘Insieme con noi’. fino all’8 novembre. Maggiori info, qui.

96^ stagione di Concerti per ‘Amici della Musica’ di Udine

Cresce l’attesa per la serata di martedì 7 novembre, quando al Teatro Palamostre, per la serata inaugurale della Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Udine, arriverà il grande violinista israeliano Shlomo Mintz. Si tratta di uno dei maggiori violinisti del nostro tempo, accompagnato per l’occasione dal pianista olandese Sander Sittig. Maggiori info, qui.

‘Caporetto non si può dire’

Dopo essere partito con un appuntamento dedicato agli studenti degli istituti scolastici cittadini, entra nel vivo ‘Caporetto non si può dire’, il programma di iniziative curato dal regista e scrittore Mario Perrotta e fortemente voluto dal Comune di Udine in occasione del centenario di uno dei più controversi e tragici eventi bellici della storia italiana. Una settimana di appuntamenti tra spettacoli, workshop e incontri per riflettere sull'orrore della guerra e sensibilizzare le nuove generazioni al valore della pace. Da sabato 4 a lunedì 6 novembre gli allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe parteciperanno ad un workshop curato proprio da Perrotta. È già partita, intanto, la corsa al biglietto per lo spettacolo ‘Caporetto non si può dire’, un evento speciale ideato e diretto sempre da Perrotta che così chiuderà il calendario di eventi. L'appuntamento, a ingresso gratuito, ma a posti limitati, è per martedì 7 alle 21 sul piazzale del Castello di Udine. L’evento prevede 10 minuti di spettacolo all’aperto lungo il loggiato del Lippomano, per poi arrivare (dopo una ventina di minuti dall'inizio, dunque) nel Salone del Parlamento in Castello. Dalle 20 alle 20.45 di martedì 7, quindi, all’ingresso del Castello da Piazza della Libertà (Arco Bollani), sarà possibile confermare la prenotazione effettuata precedentemente o via posta elettronica (news@marioperrotta.it) o via telefono (338.5347979 o 328.1532362). Alle 20.45 la prenotazione verrà persa e il posto sarà riassegnato secondo la lista d’attesa. Ecco perché l'organizzazione chiede di voler disdire le prenotazioni già effettuate in caso di impedimento.