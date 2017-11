UDINE - Il Pd sceglie (finalmente) il candidato per le prossime elezioni regionali in Fvg. Lo fa con lo strumento dell'assemblea, convocata per domenica 12 novembre a Udine, nella sede del partito. Sarà l'occasione per ufficializzare la scelta dell'uscente Debora Serracchiani di 'volare' a Roma, e per dare peso alla discesa in campo di Sergio Bolzonello. Sarà anche il momento, per gli altri contendenti, di uscire allo scoperto, avanzando eventuali candidature (ci proverà Franco Ia Franco Iacop, attuale presidente del Consiglio regionale?).

Le parole di Grim e Spitaleri

«Mentre Savino, Brunetta e Salvini litigano sul loro candidato presidente, noi rispettiamo gli iscritti, le regole e la storia del nostro partito: non aspettiamo la bacchetta magica del leader di turno, ma scegliamo i candidati in modo collegiale e trasparente». Lo affermano la segretaria regionale del Pd Fvg, Antonella Grim, e il presidente dell’Assemblea regionale Salvatore Spitaleri, che ha convocato per domenica 12 novembre un’assemblea regionale alle ore 17. All’ordine del giorno c'è la relazione di apertura della segretaria regionale Grim, cui seguirà un intervento della presidente della Regione Debora Serracchiani e l’approvazione del Regolamento per le primarie interne del candidato presidente della Regione del Pd per il 2018.

Secondo Grim e Spitaleri «siamo una comunità politica che ha delle regole e il profondo rispetto della propria base: è la nostra cifra e la nostra forza, ciò che ci distingue da quanti ancora pendono dalle labbra e dagli umori del capo di turno. La decisione di porre all’ordine del giorno l’approvazione del regolamento per le primarie va esattamente in questa direzione, certificando così la volontà di elaborare un percorso chiaro e puntuale, rispettoso delle regole e degli impegni con elettori e iscritti».

Le candidature potranno pervenire entro il 21 novembre

«Andiamo avanti con serietà e impegno nella costruzione della nostra proposta programmatica – osservano Grim e Spitaleri – che abbiamo iniziato lo scorso 30 settembre a Palmanova. Per noi, come detto sin dall’inizio, conta innanzitutto il programma, poi le alleanze e infine la scelta del candidato. E’ questo il nostro modo di procedere». In merito al Regolamento che domenica verrà sottoposto all’Assemblea, si specifica che le candidature potranno pervenire entro il 21 novembre. Nel caso di unica candidatura, l’Assemblea regionale verrà convocata entro il 27 novembre, per la formalizzazione del candidato del Partito democratico. In caso di più candidature, si svolgeranno le primarie, in data 3 dicembre, dalle ore 8 alle ore 20.