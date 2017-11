Autostrada: nuova tranche di lavori in A4

FVG - Nuova tranche di lavori in A4, fra Redipuglia e Villesse, per consentire di completare lo smontaggio della struttura e le barriere di protezione installate da Terna per i lavori dell’elettrodotto.

La prima fase di rimozione è stata effettuata alla fine di ottobre e con questo secondo intervento, tutta la struttura sarà eliminata. L’operazione si svilupperà in due tempi: dalle 21 di martedì 7 novembre fino alle 5 del mattino di mercoledì 8 novembre sarà chiusa – in entrambe le direzioni - la corsia di marcia; dalle 21 di mercoledì 8 fino alle 5 del mattino di giovedì 9 novembre invece, sarà chiusa – nello stesso tratto e in entrambe le direzioni – la corsia di sorpasso.