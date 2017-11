La ‘Giornata del Camminare’ sarà dedicata alla ‘Città murata’

UDINE - Una camminata per ripercorrere e scoprire, attraverso varie tappe, la cinta muraria cittadina, da quella più esterna che tocca, tra le altre, Porta Villalta, Pracchiuso, Gemona e S. Agostino, a quella più interna che comprende Arco Bollani, Arco Porta Nuova e Porta Manin. Un percorso a piedi di circa 7 chilometri, ideato nell'ambito del Progetto OMS ‘Città Sane’ del Comune di Udine dalle associazioni ‘Sweet Team ANIAD FVG’ e ‘Lions Club Udine Duomo’ e in programma mercoledì 8 novembre a partire dalle 15.

’Giornata Nazionale del Camminare’

L'evento rientra nell'ambito della ‘Giornata Nazionale del Camminare’ a cui il Comune partecipa tutti gli anni e che consiste in un evento di promozione dell'attività fisica a livello nazionale. L'itinerario è stato inserito nella App ‘Città per Camminare e della Salute’ che persegue l'obiettivo di promuovere la cultura del movimento unendola all'interesse storico, artistico e paesaggistico. L'applicazione è scaricabile gratuitamente sia tramite Google Play (Play Store), per chi ha uno smartphone Android, sia tramite App Store iTunes, per chi ha un Iphone. Attualmente Udine è presente con i percorsi ‘In Cammino sulle orme di Provino e Gino Valle’ (attivata in occasione della Giornata del Camminare 2015), ‘In Città tra vecchi e nuovi siti istituzionali’ (Giornata del Camminare 2016), i percorsi di gruppo di cammino Panorama, Udine Sud, Parco Moretti, Villaggio del Sole, Chiavris e Parco del Cormor, e, appunto, Udine Città Murata, l'ultima arrivata in occasione della Giornata del Camminare 2017.