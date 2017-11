Presentati calendario e agenda 2018 dell’Arma dei Carabinieri

UDINE – E’ stato presentato anche a Udine il calendario 2018 dell’Arma dei Carabinieri. Il comandante provinciale Marco Zearo ha illustrato il tema scelto per la nuova edizione del lunario, che ormai dal 1928 accompagna le giornate dei Carabinieri delle varie stazioni ma anche nelle abitazioni e sui luoghi di lavoro. Il prossimo anno sarà incentrato sui valori etici e sociali dell’Arma dei Carabinieri, rendendo omaggio, in particolare, a quei Paesi e a quelle aree del mondo dove i militari sono impegnati in missione.

Diventato ormai un vero oggetto di culto, il calendario dell’Arma sarà stampato in 1,3 milioni di copie, 11 mila delle quali in altre lingue. Nei 12 mesi si affrontano l’impegno per l’ambiente, la sicurezza personale e sociale, la sicurezza delle categorie deboli, l’integrazione multiculturale, il valore della tradizione, la libertà di espressione, la libertà di riunione, la cooperazione internazionale, la tutela del patrimonio culturale, la tutela dei minori, l’ordinata convivenza civile, l’identità culturale. Questioni che il calendario tratta attraverso le opere di 12 pittori affermati di Paesi diversi dove l’Arma opera o ha operato.

Zearo ha introdotto anche l’agenda 2018 dei carabinieri, che si concentrerà sull’attività dei militari dell’Arma nello sport. Da segnalare il contributo dato dal friulano Dino Zoff.