‘Come riconoscere il falso in rete’: un appuntamento per scoprirlo

UDINE - Il web consente di ottenere in modo rapido tutte le informazioni di cui si ha bisogno. Tuttavia, Internet pone sempre più spesso il problema del controllo della qualità e della veridicità dell'informazione. Ecco perché è indispensabile conoscere bene tutti i meccanismi per utilizzare le fonti in modo critico, corretto e creativo. In questo contesto, il ruolo del bibliotecario risulta essere spesso un vero antidoto contro le trappole della gratuità, della velocità e della facilità legate all’uso di Internet.

L’appuntamento

Si parlerà di questo, mercoledì 8 novembre alle 18 nella Sala Corgnali della biblioteca comunale ‘Joppi di Udine’ quando verrà presentato il volume ‘Come imparare a riconoscere il falso in rete’ di Carlo Bianchini, edito quest’anno nella collana ‘Library Toolbox’ dell’Editrice Bibliografica di Milano. A introdurre l'autore in questo nuovo appuntamento di ‘Dialoghi in biblioteca’ sarà direttamente il direttore della biblioteca, Romano Vecchiet. L’iniziativa gode del patrocinio dell’Associazione Italiana Biblioteche, Sezione Friuli Venezia Giulia. Carlo Bianchini è professore di Biblioteconomia all’università di Pavia (sede di Cremona). Ha pubblicato ‘I fondamenti della biblioteconomia. Attualità del pensiero di S.R. Ranganathan’ (2015) e ‘Manuale RDA’ con Mauro Guerrini (2016). È autore di alcuni saggi sulla qualità delle fonti e collabora con la Biblioteca del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano per ricerche sulla diffusione del falso in ambito medico.