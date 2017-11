Al via le iniziative natalizie al Palmanova Outlet Village

AIELLO DEL FRIULI – Danza, magia, luci, colori, musica dal vivo, concerti gospel e un’incantevole scenografia a tema fiabe che accoglierà i visitatori. A partire dal 18 novembre, il Palmanova Outlet Village proporrà un ricco programma di eventi in occasione delle festività natalizie. Le luminarie e il grande albero di Natale, allestito nella piazza centrale, saranno accesi sabato 18 novembre.

Ci sarà una grande festa

L’atmosfera sarà impreziosita da un’incantevole scenografia, proprio nel cuore dell’outlet friulano. Un vero e proprio regno delle favole. Quest’anno, il Village regalerà emozioni ai bambini e agli adulti di ogni età. Nella piazzetta centrale, oltre al grande albero di Natale, alto circa 10 metri e decorato con particolare cura, non mancherà il libro delle fiabe, con protagonista la bella Biancaneve, e una grande mela rossa. Immancabile la postazione selfie per immoratalare immagini ricordo.

Il 18 novembre

Per l’occasione, a partire dalle 18, sarà proposto «Le ali magiche», uno spettacolo tailor made a cura di Nu'Art Events: una splendida danza di alto impatto visivo. I costumi luminosi dei ballerini creeranno, lungo le vie del Village, un’atmosfera surreale. E’ la descrizione di una storia poetica e coinvolgente, come quella del Natale, che incanta grandi e piccini. La dolce melodia del violino accompagnerà la scena in un vortice di eleganza e darà il via ufficialmente al periodo più magico dell'anno.

Il 9 dicembre un altro evento di grande effetto

Una full immersion nel mondo dei cartoni e delle favole. Per la gioia dei più piccoli, ci sarà la grande Parata Looney Tunes. Daffy Duck, Titty, Silvestro, Bugs Bunny e Taz sfileranno, sulle note di alcune tra le colonne sonore più amate, per le vie del Palmanova Outlet Village. I live characters interagiranno con adulti e bambini e si renderanno disponibili per le foto ricordo. Grazie alla presenza di un animatore, inoltre, i visitatori saranno coinvolti in alcuni divertenti quiz nei momenti di pausa.

Il 16 dicembre

Dalle 17 in poi, spazio alla musica di qualità con l’esibizione degli Harmony Gospel Singers, un gruppo di cantanti e musicisti gospel fondato e diretto da Stefania Mauro, nata a Londra e diplomatasi alla Royal School of Music, profonda conoscitrice della musica delle chiese afroamericane. Sono conosciuti in tutto il Paese (trecento spettacoli effettuati) e sono il coro italiano che ha tenuto più concerti all’estero. Gli Harmony Gospel Singers hanno partecipato ai più importanti festival gospel europei e, nel 2013, sono stati invitati a tenere un concerto durante il meeting europeo delle chiese battiste. Il loro ultimo cd «UP» ha avuto un incredibile successo di vendite (esaurito nel giro di un mese). Nel cd sono contenuti tre brani composti dalla direttrice e dai musicisti degli Harmony. Uno di questi, «The Spirit of Love», è stato nominato «Miglior Brano Gospel del dicembre 2015» dagli Akademia Music Awards di Los Angeles. Il brano «Up» ha vinto come «Miglior Brano Gospel» gli Akademia Music Awards nel 2016.

Un calendario variegato

«Per festeggiare il Natale – spiega il direttore del Palmanova Outlet Village, Domenico Casagrande – abbiamo deciso di organizzare e offrire un calendario variegato rivolto a tutte le fasce di età: dagli spettacoli per i più piccoli passando per gli spettacoli di luci e danza, senza dimenticare il fascino che le atmosfere del canto gospel sono in grado di regalare. Il nostro sarà un Natale all’insegna del calore umano». La marketing manager, Giada Marangone, aggiunge: «Gli eventi che proporremo ai visitatori sono stati pensati per richiamare un target trasversale. Sarà un Natale per le famiglie, adulti e bambini. Abbiamo cercato di ricreare la vera atmosfera natalizia, fatta di momenti magici, in linea con la nostra campagna di Natale, che vede Biancaneve protagonista. Confidiamo – chiosa Marangone – che questi momenti possano contribuire a rendere ancora più unico questo momento dell’anno e offrire ai visitatori un’esperienza di shopping speciale».