'Il giocatore di Dostoevskij' al Giovanni Da Udine

UDINE - Dopo il successo del visionario ‘Arancia Meccanica’, il regista Gabriele Russo torna a confrontarsi con la grande letteratura e porta in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine 'Il giocatore di Dostoevskij' nell’adattamento di Vitaliano Trevisan.

Dal 9 novembre

Lo spettacolo, in programma da giovedì 9 a sabato 11 novembre (inizio alle 20.45), è coprodotto dalla Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini e dal Teatro Stabile di Catania e si ispira al celebre romanzo scritto nel 1866 in soli 29 giorni da un Dostoevskij pressato dai debiti di gioco e sotto ricatto di un editore strozzino: una 'scommessa nella scommessa', vinta dall’autore che riuscì nell’impresa rispettando la scadenza e consegnando al mondo intero il suo grandissimo capolavoro.

L’incontro con il pubblico

Il 9 novembre alle 17.30 la compagnia dello spettacolo e il regista incontreranno il pubblico nel foyer del Giovanni da Udine per un nuovo appuntamento di Casa Teatro. Conducono Gianni Cianchi e Paola Colombo di vicino/lontano. Sarà ospite Francesco Piani, psichiatra, già Responsabile del Dipartimento delle Dipendenze (ASUI Udinese). Ingresso libero.

