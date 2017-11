Ladri pentiti si offrono di fare volontariato per la chiesa ma il prete non li vuole

UDINE - Due giovani ladri si offrono di svolgere attività di volontariato per la chiesa, ma il parroco dice 'no' e il giudice, non potendo riconoscere le attenuanti generiche in assenza del risarcimento del danno, nega il patteggiamento già definito fra pm e difesa. Proprio i due ragazzi, infatti, pochi mesi prima, avevano sottratto denaro e oggetti preziosi all'anziano prete.

Succede a Udine dove il giudice monocratico Paolo Lauteri ha respinto l'istanza di pena a un anno e quattro mesi di reclusione proposta dalla difesa, con il consenso del pm Paola De Franceschi, per i cittadini marocchini K.B., 19 anni, residente a San Daniele del Friuli, ed E.M.Z., 22 anni, residente a Trivignano Udinese, accusati di aver rubato 6 mila euro nella canonica di Palmanova il 23 marzo scorso, nella quale si erano intrufolati con uno stratagemma insieme a un complice. In particolare uno dei giovani, conoscendo il parroco, era riuscito a conquistare la sua fiducia facendosi aprire le porte.

Respinto il patteggiamento per il diniego del parroco, don Angelo Del Zotto, che ha chiesto un risarcimento di 10.000 euro, i due giovani saranno processati il prossimo 13 novembre.