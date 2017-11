La polemica: «Sul web Zoncolan e Sella Nevea aprono il 23 dicembre». E le webcam non funzionano

FVG – Prima neve in montagna e prime polemiche. A sollevarle il consigliere regionale di Autonomia Responsabile, Roberto Revelant, e l’ex presidente di Promotur Stefano Mazzolini. Entrambi se la prendono con le 'lacune' tecnologiche di PromoturismoFvg.

Le lamentele di Revelant

«E’ semplicemente paradossale che a novembre avanzato la pagina di Promotur sia ancora impostata nella versione estiva, non vi siano le date di apertura e chiusura della stagione e nemmeno i prezzi degli skipass – afferma il consigliere regionale –. Ed è da questa pagina che tutti i siti web di informazioni invernale nazionali ed internazionali vanno ad approvvigionarsi delle notizie indispensabili per aggiornare le proprie informazioni a servizio dei turisti. E il vero dramma – aggiunge – sta proprio qui: nella maggior parte dei siti web gli impianti dello Zoncolan e di Sella Nevea dovrebbero aprire il 23 dicembre, e già questo sembrerebbe paradossale con le abbondanti nevicate di questi giorni e le temperature in forte ribasso previste per le prossime settimane, ma peggio ancora avviene per la chiusura stagionale prevista per il 26 marzo, con Pasqua il primo di aprile! È evidente che un turista che volesse prenotare per il weekend dell’8 dicembre e le settimane successive o per quello di Pasqua guardi altrove, di certo non attende che il sito internet venga aggiornato...magari in conformità con le delibere della giunta regionale».

Mazzolini e le webcam

A puntare il dito sul malfunzionamento delle webcam di PromoturismoFvg è Stefano Mazzolini, che sottolinea come a Forni non sia disponibile quella del Davost, a Piancavallo qualla di Tremol 1 e Fun Park, sullo Zoncolan la partenza Valvan, Funifor e monte vista Ravascletto, a Sella Nevea quella verso il Montasio e Sella Golovec, a Tarvisio la Campo scuola e Florianca. «Averle e non saperle far funzionare o non ripararle è comico – attacca Mazzolini – Che figura ci facciamo con le migliaia di turisti che, giustamente, in queste giornate di neve avranno tentato di accedere ai filmati delle webcam? Anche gli operatori dei poli sciistici sono sconvolti da questo disagio, che ci fa passare per gli zimbelli dell’arco alpino. Senza contare poi che manca una programmazione seria sulle date di inizio e di fine stagione: la Regione dovrebbe fissarle all’8 dicembre e a Pasquetta (ovviamente neve permettendo), dando così modo agli alberghi di lavorare. Altirmenti - conclude l'esponente della Lega Nord - come possono prendere le prenotazioni le strutture ricettive?».