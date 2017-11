Tir e auto si scontrato: grave un camionista

MAJANO – Un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati nella serata di martedì 7 novembre a Majano. L’incidente è avvenuto verso le 21 sulla statale 463 in località Tiveriacco.

Per tentare di evitare l’impatto con l’Audi A3, l’autista del camion ha sterzato all’ultimo momento perdendo il controllo e finendo su un fianco nel fossato a bordo strada. L’uomo che si trovava a bordo è rimasto ferito in modo grave: estratto dalle lamiere della sua cabina dai Vigili del Fuoco, è stato portato all’ospedale da un’ambulanza del 118. Ferita solo in maniera lieve la donna al volante dell’Audi.

L’impatto tra i due mezzi è stato molto violento e il camion, con rimorchio telonato, ha subito i danni maggiori, con la motrice che, finendo fuori strada, si è letteralmente accartocciata.