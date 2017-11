Doppio incidente tra Udine e Tricesimo: 3 donne finiscono in ospedale

UDINE – Doppio incidente nel pomeriggio di martedì 7 novembre in città e nell’hinterland. A restare ferite sono state tre donne, tutto portate in ambulanza al pronto Soccorso.

Il primo sinistro si è verificato poco dopo le 15 a Tricesimo, all’incrocio tra via Roma e via Foscolo. Due vetture, una condotta da una 58enne di Tricesimo, l’altra da un 52enne di Campoformido, si sono tamponate. Ad avere la peggio è stata la donna, soccorso dal 118 e accompagnata in Ospedale.

Il secondo incidente c’è stato alle 16 in via Leonardo Da Vinci. Un’auto con a bordo una 47enne residente nell’hinterland udinese che percorreva la via in direzione centro città si è scontrata con un’auto condotta da una 26enne di Tavagnacco che uscendo da via Pietra ometteva di dare la precedenza. Entrambe le automobiliste sono finite in Pronto Soccorso. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale.