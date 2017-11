Shopping natalizio: fino al 7 gennaio parcheggi gratis le domeniche e i festivi

UDINE - Shopping days, ma anche tutte le domeniche e i giorni festivi di dicembre fino al 7 gennaio 2018. Come annunciato nei giorni scorsi, la giunta comunale ha deciso di confermare la sperimentazione dello scorso anno offrendo la possibilità di parcheggiare gratuitamente, la domenica di Shopping days e le domeniche e i giorni festivi di dicembre fino alla conclusione delle festività natalizie, in tutti i parcheggi in struttura e in tutti gli stalli a raso della città. A partire quindi da questa domenica 12 novembre e a seguire per tutte le domeniche di dicembre prima di Natale (ovvero 3, 10 e 17), ma anche nelle giornate festive come venerdì 8 dicembre, sabato 6 e domenica 7 gennaio, tutti i quasi 7 mila parcheggi blu della città saranno gratuiti.

«Visto il grande successo dello scorso anno abbiamo deciso di confermare l'iniziativa spegnendo i parcometri a raso e aprendo gratuitamente tutti i parcheggi in struttura – spiega l'assessore alla Mobilità e Ambiente, Enrico Pizza –, con l'obiettivo di sostenere il commercio cittadino nel periodo natalizio, ma anche i tanti eventi organizzati in queste settimane, come il luna park, gli shopping days e Telethon. Con questa decisione l'amministrazione comunale investe 30 mila euro, derivanti dai proventi della sosta, per coprire i costi delle aperture straordinarie e garantire servizi ai cittadini e al commercio».

Già negli anni passati si erano attuate formule di promozione della sosta, ma come tutti ricordano i parcheggi a raso, nel mese di dicembre, restavano a pagamento. Dallo scorso anno, invece, Comune e Ssm, la partecipata per la gestione della sosta in città, hanno voluto offrire a udinesi e turisti l'opportunità di sfruttare comodamente tutti i parcheggi, oltre 10 mila tra blu e bianchi, della città.

«Confermando questa iniziativa dopo la sperimentazione dello scorso anno – spiega l’assessore alle Attività produttive e Turismo, Alessandro Venanzi – l’amministrazione comunale e Ssm hanno voluto dare un segnale forte per agevolare lo shopping pre-natalizio e tutti gli eventi di novembre, favorendo la sosta in città e aiutando allo stesso tempo gli acquisti, così da dare un impulso anche all'economia cittadina».

Così domenica 12 novembre e tutte le domeniche e i festivi di dicembre fino al 7 gennaio, dalle 9 alle 21 la domenica e festivi sarà possibile entrare gratuitamente nei 2 mila 667 parcheggi suddivisi tra Andreuzzi, Caccia, Magrini, Moretti, Primo Maggio, Tribunale, Vascello e Venerio, oltre che in tutti i 4 mila 190 stalli a raso. Nelle altre domeniche di novembre, invece, resterà aperto il solo parcheggio di piazza Primo Maggio (a pagamento), mentre sarà gratuita la sosta a raso.