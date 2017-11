Studenti di Udine alla scoperta di un brevetto aerospaziale per l'energia pulita

UDINE - Martedì 7 novembre gli studenti dell'indirizzo Trasporti e Logistica Aeronautica dell'Istituto Tecnico Industriale A. Malignani di Udine hanno fatto visita a Ibt Group, società di engineering specializzata nello sviluppo di soluzioni di produzione energetica ad alta efficienza con sede a Villorba, nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro. Un’attività che prevede l’organizzazione di visite e formazione interna presso le aziende più innovative del Triveneto con lo scopo di favorire l’occupazione giovanile post diploma.

Proprio nell’ottica di incoraggiare l’inserimento degli studenti nelle professioni ‘del futuro’, l’Istituto «ha scelto di intensificare le relazioni con le aziende ad alto tasso di innovazione che operano, come Ibt Group, nell’ambito delle tecnologie energetiche sostenibili, un comparto in crescita che rappresenta un importante sbocco occupazionale per i giovani del nostro territorio» ha spiegato il professor Mauro Fasano, Capo Sezione Aeronautica, «nella maggioranza dei casi, gli stage intrapresi dai nostri studenti, si trasformano, infatti, in un proficuo rapporto di lavoro».

Nel corso della visita alla sede di Ibt Group, gli studenti hanno in particolare assistito alla dimostrazione del funzionamento di una turbina a gas oil-free, un brevetto derivato dalla ricerca aerospaziale americana che consente di generare energia elettrica e termica con emissioni in atmosfera inferiori a tutti i sistemi di cogenerazione esistenti sul mercato e punte di efficienza complessiva maggiori dell’80%. Durante l’incontro, Ilario Vigani, presidente di Ibt Group, ha, inoltre, sottoscritto un accordo di convenzione con l’Istituto A. Malignani che rappresenta l’inizio di un percorso di formazione e project work che interesserà, oltre alla sezione Aeronautica, anche la Meccatronica ed Energia per gli impianti di cogenerazione, l'Informatica per le Unified Communication e la Chimica per i servizi all'industria alimentare.

Il progetto Alternanza Scuola Lavoro, obbligo introdotto nella scuola italiana dalla Legge 107 del 2015, è uno dei fiori all’occhiello dell’Iti A. Malignani che conta attualmente convenzioni attive con oltre 650 imprese e accordi quadro per attività di Asl più ampie con aziende leader quali Autostar, Danieli, Freud Bosch e la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Istituto industriale d’eccellenza del Friuli Venezia Giulia specializzato nella formazione di figure tecniche altamente qualificate nel campo della Meccatronica e dell’Aeronautica, l’Iti A. Malignani è l’unica scuola per costruttori e manutentori aeronautici del Nordest d’Italia che annovera tra i suoi ex allievi piloti delle Frecce Tricolori oltre ad ufficiali e tecnici delle più grandi compagnie aeree d’Europa e nel mondo.