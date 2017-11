Adelmo Cervi a Udine per presentare la storia di un padre partigiano

UDINE - Giovedì 9 novembre alle 20.30, Adelmo Cervi sarà a Udine nella sede della Cgil in via Bassi, 36, per presentare il libro, scritto a quattro mani con Giovanni Zucca, intitolato 'Io che conosco il tuo cuore, storia di un padre partigiano raccontata da un figlio', Piemme edizioni.

Adelmo è figlio di Verina Castagnetti e Aldo, terzogenito dei sette fratelli Cervi, fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943. L’iniziativa sarà introdotta dal presidente della Sezione Anpi – Cgil 'S.Cavedoni', Edgar Banja; seguirà poi l’intervento della presidente della Sezione Anpi 'Città di Udine', Antonella Lestani, che dialogherà con l’autore. Durante la serata ci sarà spazio anche per qualche lettura tratta dal volume, curata da Federica Vincenti, e per un momento musicale affidato a Francesca Fabbroni e a Luca Ruffino.

La pubblicazione verrà presentata anche venerdì 10 novembre alle 20.30 presso la Sala Unfer in Piazza Zona Libera 1944 ad Ampezzo. All’incontro interverranno la vicesindaco di Ampezzo, Lorena Di Centa e Giulio Magrini, presidente della sezione Anpi Val Degano-Val Pesarina. Durante la usa permanenza in Friuli, Adelmo Cervi , incontrerà anche gli studenti e le studentesse delle scuole medie: giovedì 9 novembre è atteso all’Istituto Comprensivo Statale 'P. Petricig' di San Pietro al Natisone; venerdì 10 novembre all’Istituto Comprensivo Val Tagliamento di Ampezzo e sabato 11 novembre all’Istituto comprensivo 'A. Matiz' a Paluzza.