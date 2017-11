Antibiotici: in Friuli Venezia Giulia non se ne abusa

FVG - Nel 2050 i batteri resistenti agli antibiotici uccideranno 1 persona ogni 3 secondi, mietendo nel mondo 10 milioni di vittime. Parola dell'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'Azienda integrata ospedaliero-universitaria di Udine.

Fvg virtuoso rispetto alle altre regioni

Un antibiotico deve essere prescritto con la massima cautela. I dati rivelano però che non sempre questo avviene, visto che mediamente ogni anno oltre il 45% della popolazione assistibile ha ricevuto almeno una prescrizione di antibiotico; percentuale che cresce in età pediatrica (53 bambini su 100) e nella popolazione anziana (50 assistiti su 100). E con l'avanzare dell’età, aumenta la frequenza di prescrizioni ripetute di antibiotici, con tutti i rischi che ciò comporta. Quali sono i motivi alla base della prescrizione di un antibiotico? Tra le principali indicazioni terapeutiche associate alla prescrizione di antibiotici troviamo le malattie dell'apparato respiratorio che rappresentano il 40% delle prescrizioni, le malattie del sistema genito-urinario (18,4%) e le malattie dell'apparato digerente pari al 13,6%.

In particolare, la cistite rappresenta l'infezione associata al maggior numero di prescrizioni di antibatterici (9,9% del totale delle prescrizioni), seguita dalla faringite acuta (8,3%), dalla bronchite acuta (5,7%), dall'ascesso dentale (5,4%) e dalla laringotracheite (4,9%).

In Fvg la dose giornaliera su 1.000 abitanti era di 17,25 nel 2011; nel 2017 è scesa ancora arrivando a 15 dosi, contro le 35 dosi in Calabria e Sicilia e addirittura 40 dosi in Campania.

Meglio non abusarne

L’uso eccessivo di antibiotici è motivo di allarme in quanto esso pone un rischio sia alla salute individuale (esposizione a rischio di reazioni avverse) sia alla salute pubblica (sviluppo di resistenze). La medicina generale rende conto di circa l’80-90% dell’utilizzo degli antibiotici negli esseri umani e costituisce pertanto il primo target di tutte le attività di monitoraggio d’uso degli antibiotici. Nel nostro Paese, soprattutto in certe Regioni del centro-sud Italia, il consumo di antibiotici è fuori controllo, impattando negativamente sui risultati di salute e sui costi. In Inghilterra, al contrario, è diventato quasi impossibile farsi prescrivere dal medico di base un antibiotico. Gli inglesi pubblicizzano continuamente l'inefficacia degli antibiotici per la cura di numerose malattie. In Italia, invece, sembrerebbe che anche al minimo sintomo di raffreddore si prescriva l'antibiotico.

Sul nostro territorio l'Azienda integrata ospedaliero-universitaria di Udine ha avviato già da alcuni anni una task force per mettere a punto i protocolli per un uso appropriato degli antibiotici, una prassi che anche gli altri ospedali dovrebbero seguire. Il Friuli Venezia Giulia punta a centrare nuovi risultati per fare ancora di più, coinvolgendo i medici di medicina generale e i cittadini informandoli sulle resistenze da antibiotici.

Fvg può diventare regione modello

Le buone pratiche partono dai territori, ma devono essere condivise su larga scala, ecco perché il modello Fvg rappresenta l'esempio a cui il resto d'Italia dovrebbe guardare. Con questa motivazione l'Ordine dei Medici di Udine promuove un'iniziativa di sensibilizzazione ‘Come usare (bene) gli antibiotici per non arrendersi ai batteri’ che si terrà sabato 11 novembre all'Auditorium Hypo Bank (via Alpe Adria 6), dalle 8.30 alle 16.

Al meeting, che vedrà riuniti medici, odontoiatri, pediatri, farmacisti, ci saranno i due infettivologi di fama internazionale: Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie Infettive dell'Azienda sanitaria integrata ospedaliero-universitaria di Udine, e Roberto Luzzati, direttore Clinica Malattie infettive dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Trieste. Finalità dell'evento è quello di rafforzare ed estendere i protocolli fra tutti gli operatori sanitari, in modo da minimizzare l'insorgenza delle resistenze batteriche, spiega il presidente Cao (Commissione Albo Odontoiatri) dell'Ordine dei Medici di Udine e regionale, Giovanni Braga, responsabile scientifico del convegno organizzato in occasione della Giornata europea dell'appropriatezza prescrittiva in antibiotico-terapia. Desta forte preoccupazione il trend generale dell'antibiotico-resistenza che si instaura quando un batterio risulta resistente all’attività di un farmaco antimicrobico, cioè alcuni batteri stanno sviluppando una resistenza agli antibiotici.