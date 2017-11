Presentata la 2^ Conferenza sulla tutela della minoranza linguistica slovena

TRIESTE - La seconda Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena terrà i suoi lavori a Gorizia venerdì 24 e a Trieste sabato 25 novembre. A presentarla, in Consiglio regionale, il presidente Franco Iacop, assieme al vicepresidente Igor Gabrovec, al consigliere regionale Stefano Ukmar, al direttore dello Slori, l'istituto sloveno di ricerca, Devan Jagodic e ai vertici di Svet e Skgz (organizzazioni della minoranza slovena), nonché del Comitato paritetico.

"La Conferenza - ha affermato il presidente Iacop - si pone come un momento di verifica e di concreta attuazione della legge regionale 26 del 2007, che indica il Consiglio regionale non solo come soggetto deputato alla sua convocazione, ma soprattutto come cabina di regia per il suo svolgimento. Dai suoi esiti - ha aggiunto Iacop - il Consiglio regionale potrebbe anche adottare atti di indirizzo per la Giunta, per la sua attività di governo e amministrativa, che poi sono la trasposizione concreta delle indicazioni di natura politica".

"E' stato fatto un buon lavoro dalla cabina di regia - ha quindi sottolineato Gabrovec - grazie al contributo di tutti i soggetti che sono stati coinvolti in questo lavoro preparatorio, che ha portato alla stesura di quattro relazioni tecnico-scientifiche che saranno la base di discussione per la Conferenza. Un momento di dialogo - ha concluso Gabrovec - ma anche di riflessione e di ragionamento comune per adottare strumenti che possano essere efficaci per la minoranza slovena nel tessuto regionale». Sui lavori preparatori si è soffermato il consigliere Ukmar, auspicando che dall'approfondimento dei temi che saranno dibattuti possano emergere conclusioni condivise, concrete, applicabili in sede legislativa e che possano essere recepite nella prossima legislatura, indipendentemente da chi avrà la responsabilità di governo. Devan Jagodic ha infine ricordato i quattro macro temi che caratterizzeranno la Conferenza - risultati e carenze nell'attuazione della legge 26; verifica dello stato dei provvedimenti per il resiano e le varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Valcanale; assetti organizzativi e tecnici dell'Ufficio centrale per la lingua slovena; rappresentanza e rappresentatività della minoranza slovena - sui quali si sono impegnati i gruppi di lavoro appositamente costituiti, con lo Slori che è stato partner scientifico per la redazione delle relazioni.

A Gorizia, il 24 novembre, la Conferenza si riunirà alla mattina nell'Auditorium della Regione in via Roma 5 per il dibattito sulle relazioni preparatorie; al pomeriggio i quattro gruppi di lavoro saranno ospitati, sempre a Gorizia, in altrettanti sedi istituzionali per l'elaborazione dei testi. I lavori della seconda giornata si terranno nell'Aula del Consiglio regionale a Trieste, in piazza Oberdan 6, e prevedono la presentazione delle relazioni nella stesura definitiva e le conclusioni.