Arte e design in mostra da Zanutta 

UDINE - Per tutto il mese di novembre l’arte 'entra in showroom' con l’iniziativa promossa da Zanutta in collaborazione con dodici artisti friulani. Una piccola collettiva di opere pittoriche sarà allestita nel punto vendita di Udine, in viale Tricesimo 200, all’interno dell’area espositiva che ospita mobili e finiture per il bagno e la casa.



«L’idea – fanno sapere dall’azienda, attiva nel settore dell’edilizia e dell’arredo casa – nasce per valorizzare il legame sempre più stretto tra arte e design, due discipline si esprimono con diversi linguaggi ma che sono accomunate dalla stessa ricerca del bello, dell’emozione». Le opere sono inserite all’interno della sala mostra, tra ambientazioni bagno, ceramiche, piastrelle e componenti d’arredo firmati da alcuni dei designer più in voga del settore. L’intento è proprio quello di 'farle vivere' in un contesto che richiama il vivere quotidiano, oggi più che mai ispirato al comfort, all’eleganza, al benessere e alla qualità dei materiali e dei prodotti. «Un contesto – commenta il curatore della mostra Vittorio Sutto – che esalta alla perfezione la capacità dell’arte di rendere tutto ancora più bello, più sublime. La casa è diventato lo spazio per eccellenza in cui esprimere la propria personalità, attraverso forme, oggetti, colori e stili di arredo, e oggi il design è sempre più vicino all’estro creativo di un’artista».



I dodici pittori che espongono sono Giuliana Belotti, Augusto Bianchet, Francesca Cecchini. Andrea Donati, Giovanni Gabassi, Antonio La Montagna, Emilia Linossi, Nello Peressini, Renato Presotto, Giuseppe Sandrini, Paolo Spagnul, Timoteo Tracanelli.

La mostra sarà visitabile per tutto il mese di novembre con ingresso gratuito negli orari di apertura del negozio, dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19 (il sabato dalle 8.20 alle 12.30 e dalle 15 alle 19).