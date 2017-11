A4: 13 chilometri di coda di mezzi pesanti

FVG - Traffico congestionato e 13 chilometri di coda di mezzi pesanti fra Portogruaro e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste sull’autostrada A4. Due tamponamenti in sequenza, senza conseguenze per le persone, hanno prima rallentato la circolazione e poi provocato la coda.

Il primo incidente è successo poco prima di San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste poco dopo le 15. Si è trattato di un tamponamento lieve fra due mezzi pesanti che sono stati rimossi rapidamente. Sulla coda che si è formata, un secondo tamponamento ha visto coinvolti due mezzi pesanti e 1 furgone. Anche in questo caso non ci sono stati feriti ma la coda si è ulteriormente allungata.

Attualmente sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi, mentre il traffico viene fatto scorrere sulla corsia di sorpasso. Uscita consigliata a Portogruaro.