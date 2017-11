Il centrodestra Fvg alle prese con il ‘triangolo del paradosso’

FVG - Il primo ci tiene da morire e non lo nasconde, ma ha molti nemici interni che non lo vogliono. Il secondo sta bene dov’è e si farebbe volentieri un altro giro nella Capitale, ma se il ‘leader maximo’ glielo chiedesse non potrebbe dire di no. Il terzo gigioneggia, gioca a essere il terzo incomodo perché ha messo nel mirino palazzo Madama, ma alla fine potrebbe essere costretto a godere tra i due litiganti.

Il ‘triangolo del paradosso’ nel centrodestra

E’ questo il 'triangolo del paradosso': tre candidati alla presidenza della Regione divisi tra loro, reciprocamente diffidenti e ancora lontani da un possibile accordo che, per adesso, è confinato ai precari equilibri romani di un centrodestra che neppure la schiacciante vittoria in Sicilia è riuscita a corroborare. Riccardo Riccardi (il primo) vive giornate molto cupe. Sa che quella del 2018 è la sua ultima chance. Si sente un po’ rassicurato dalla spinta di Forza Italia che per candidarlo ha messo in campo anche il Cavaliere. Ma è consapevole di essere nel mezzo della decennale diaspora del centrodestra del Fvg che ha nel dna l’harakiri della sconfitta. Riccardi non piace di certo a Massimiliano Fedriga (il secondo). Che non ha mai nascosto il desiderio di rimanere a Roma come deputato: questione di visibilità, di minor lavoro e, perché no, di maggiori introiti. Renzo Tondo (il terzo) è forse quello più attivo in queste settimane. Il suo sogno sarebbe un posto al Senato. Già, ma con chi? E allora un pensierino a Trieste comincia a farlo, eccome.

Partita Riccardi-Fedriga o Salvini-Berlusconi?

Rispetto ai due principali contendenti è abbastanza equidistante. E’ vero che vede Riccardi come fumo negli occhi, ma è altrettanto certo che il feeling con il leghista Fedriga è obnubilato dalla longa manus di Ferruccio Saro che tramite ‘Regione speciale’ sponsorizza apertamente la candidatura del capogruppo del Carroccio. Tondo sa pure che la partita Riccardi-Fedriga si gioca all’ombra dello scontro Salvini-Berlusconi. Per il primo, Riccardi è una Carneade; per il Cavaliere, il candidato designato. Salvini teme che, nonostante la Sicilia, le politiche possano spalancare le porte all’intesa Pd-Fi-centristi e per questo vuole assicurarsi per tempo il contropotere delle Regioni.

E se il triangolo diventasse un quadrato?

Insomma, Riccardi e Fedriga si elidono con la conseguenza di uno stallo politico che spalancherebbe le porte al Musumeci in salsa friulana. Tondo ne è consapevole. Ma fiuta l’aria e sa anche che il triangolo del centrodestra potrebbe diventare un quadrato con la ricerca di un altro uomo di mediazione tra il dualismo Riccardi e Fedriga. E tutti gli ‘indizi’ portano a Cividale, il cui primo cittadino, Stefano Balloch, spera in un posto in Parlamento, ma non potrebbe dire di no a una richiesta del vertice azzurro romano per una sua candidatura alla guida del Fvg. Fantapolitica? Staremo a vedere.