Via Mercatovecchio: il Tar rigetta il ricorso dei commercianti

UDINE – «Il Tar ha rigettato la richiesta di sospensiva per i lavori di via Mercatovecchio. Finalmente i lavori possono partire. Dispiace che l'ostinazione di pochi abbia fatto perdere tanto tempo alla collettività..». Così l’assessore comunale Pierenrico Scalettaris, mercoledì sera, ha dato l’annuncio sul sul suo profilo Facebook.

In realtà la parola fine non si può ancora mettere a questa vicenda giudiziaria. Perché se è vero che il Tar non ha accolto la sospensione cautelare come richiesto dai commercianti, ha rinviato al prossimo 22 novembre la decisione sui quarti motivi aggiuntivi presentati dai ricorrenti (per l'associazione Amici di Mercatovecchio la giunta avrebbe dato il via libera a un ‘secondo’ progetto con modifiche sostanziali). Difficile immaginare, però, che possano esserci sorprese dopo la bocciatura nel merito del ricorso.

Ora l’iter per l’avvio del cantiere potrà ripartire, e se anche la sentenza del 22 novembre darà ragione al Comune di Udine, i lavori saranno avviati subito dopo il periodo natalizio.