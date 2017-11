Applausi ma anche fischi per l'arrivo di Renzi alla stazione di Udine

UDINE - Al suo arrivo sul binario 1 della stazione di Udine non sono mancati i fischi, ma nemmeno gli applausi. Diciamo che l'ex premier Matteo Renzi, oggi alla guida del partito Democratico, ha trovato ad attenderlo, nel capoluogo friulano, un centinaio di persone, la maggior parte a suo favore. Molti gli esponenti del Pd, molti meno i cittadini. Tra questi però, c'è chi gli ha chiesto un autografo, chi gli ha voluto stringere la mano o l'ha baciato, chi gli ha chiesto un selfie.



C'è stato anche un gruppo di contestatori, che appena si sono aperte le porte del treno hanno cominciato a fischiare, a gridare 'buffone, buffone' e a far rumore utilizzando coperchi di pentole e piatti di metallo. Renzi ha quindi scelto di scendere da una carrozza più defilato, evitando così di trovarsi faccia a faccia con i contestatori. Qualcuno però l'ha inseguito e nonostante il 'blocco' della polizia, è riuscito a insultarlo gridandogli, nell'atrio della stazione, "buffone, delinquente, assassino, comunista".



E' stato l'unico attimo di 'tensione' durante la permanenza dell'ex premier in città, con Renzi che dopo aver visitato l'ex caserma Osoppo si è trasferito in provincia di Pordenone.