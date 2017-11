La Curva Nord piange Stefano Gaspardis, il 'Pres' è stato colto da un malore a 59 anni

UDINE - Il 'Pres' della Curva Nord se n’è andato. «Abbiamo iniziato insieme... Continueremo per te» si legge sulla pagina Facebook ufficiale dell’Associazione Curva Nord. Sotto una foto. Riporta una saluto: «Ciao Pres». E’ così che i suoi amici di sempre hanno salutato 'Coki', il presidente dell'associaizone nata meno di un anno fa all’interno degli ultras dell’Udinese.

Un malore improvviso

Stefano Gaspardi - come anticipa il Messaggero Veneto -, aveva 59 anni, per molto tempo era stato direttore commerciale in alcune ditte dell’hinterland del capoluogo friulano. A trovarlo privo di vita nella sua abitazione di via Percoto, a Udine, nella mattinata di mercoledì 8 novembre, alcuni familiari. Coki era una delle anime della curva bianconera. La sua passione per l’Udinese lo aveva portato a essere uno dei soci fondatori dell’Associazione Curva Nord, di cui, appunto, era il presidente. Sarebbe stato un malore improvviso, che probabilmente lo ha colto nel sonno, a portarlo via all’affetto dei suoi cari. Stefano lascia gli anziani genitori, una sorella, e il figlio Mattia oltre ai tanti amici della Nord.

Pochi mesi fa se n'è andato anche Emi

Un momento di profonda tristezza per i tifosi che pochi mesi fa hanno perso un altro amico, Emiliano Bearzi, anche lui colto da un malore improvviso nel suo locale di via Bertaldia, sempre a Udine. Gli ultras si stringono attorno alla famiglia di Coki, e sempre su Facebook ricordano: «Assieme a te per l’ultima volta venerdì alle 12 presso la chiesa del cimitero di San Vito a Udine». In quell'occasione saranno celebrate le esequie e quelli della Nord saranno presenti, al collo la sciarpa bianconera, per l'ultimo saluto al loro 'Pres'.