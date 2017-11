Panico sul treno. Ubriaco brandisce un coltello: lo fermano i carabinieri

CIVIDALE DEL FRIULI – Panico alla stazione ferroviaria di Cividale del Friuli. Un uomo, nella prima mattinata di giovedì 9 novembre, prima ha fatto ‘baldoria’ poi, ha ben pensato di salire a bordo di un treno col coltello.

L’episodio è avvenuto attorno alle 8

Il 51enne di Remanzacco, A.C., queste le sue iniziali, già noto alle forze dell'ordine (è infatti stato sottoposto alla misura del divieto di fare ritorno a Cividale), è salito su un vagone proveniente da Udine.

Prima di decidere di mettersi in viaggio, l’uomo ha però alzato troppo il gomito

Così, ubriaco, ha cominciato a infastidire i viaggiatori, creando non poco scompiglio. Più tardi, all’improvviso, ha tirato fuori un coltello. A quel punto, come è comprensibile, si è creato il panico. Il capotreno ha subito chiamato i carabinieri e sul posto sono giunti poco dopo i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia della città Ducale, comandata dal maggiore Gabriele Passarotto.

Alla vista delle divise l'uomo per fortuna si è calmato

Ha riposto il coltello, che è stato subito sequestrato. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. In quanto al 51enne, è stato denunciato a piede libero per inosservanza del foglio di via obbligatorio, per porto abusivo di arma o oggetto atto a offendere e per ubriachezza aggravata. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri è stata evitata la sospensione del servizio di trasporto.