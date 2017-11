Due cacciatori recuperati in Val Pesarina: uno era ferito e dal dolore aveva perso i sensi

CARNIA - Fulmineo intervento del Soccorso Alpino di Forni Avoltri nella mattinata del 9 novembre, intorno alle 9. La chiamata è arrivata tramite Nue 112 da parte di due cacciatori che si trovavano in Val Pesarina.

Ha perso i sensi per il forte dolore

Uno dei due G.R., del 1990, residente a Udine, è scivolato vicino all'argine del Torrente Pesarina, in prossimità della fabbrica Solero, sotto la strada adiacente, procurandosi un forte trauma alla gamba con sospetta frattura. Il compagno ha provato immediatamente a immobilizzare la gamba dell'infortunato elaborando una steccatura di emergenza per aiutarlo a rimettersi in piedi ma, non appena hanno effettuato il tentativo, l'uomo ha perso i sensi per il forte dolore. A quel punto i due hanno deciso di chiedere l'intervento dei soccorritori contattando il Nue 112. Sul posto sono arrivati tempestivamente cinque tecnici del Soccorso Alpino di Forni Avoltri e due tecnici della Guardia di Finanza di Tolmezzo, che hanno sostituito l'avventizia struttura con bendaggio e presidi sanitari adeguati, hanno sistemato l'uomo sulla barella e lo hanno trasportato a braccia all'ambulanza giunta da Ovaro nei pressi della vicina pista forestale. L'intervento si è concluso in tempi brevissimi.